ЗСУ завдали удару по острову Зміїний: знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс

Підрозділи ЗСУ проводять військову операцію зі знищення сил противника на острові Зміїний. 22 червня українськими військовими вражений зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Загалом, за добу ЗСУ на півдні вивели з ладу самохідну гаубицю "Мста-С", зенітну установку, кілька одиниць автомобільної техніки. Також в результаті точних ударів вражені два склади боєприпасів в Херсонській області. Всього ж за день вбито близько 20 російських солдатів і офіцерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні Сили України завдали масованого удару по російському гарнізону на острові Зміїний. В результаті атаки було знищено значну кількість окупантів.

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