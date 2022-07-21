Ще 100 окупантів ліквідовано: Генштаб назвав нові втрати РФ у війні
Фото: ЗСУ ліквідували 100 окупантів (Getty Images)
Збройні сили України ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38850 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 21 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1704 (+4);
- бойових броньованих машин - 3912 (+7);
- артилерійських систем - 859 (+3);
- РСЗВ - 251 (+1);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків - 221 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 710 (+7);
- крилаті ракети - 167 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6);
- спеціальної техніки - 72 (+2).
Нагадаємо, ЗСУ за день виконали більше ніж двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.
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