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Росавіація вже 2,5 місяці не заходить в зону дії української ППО

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Київ, Неділя 10 липня 2022 10:40
Росавіація вже 2,5 місяці не заходить в зону дії української ППО Фото: російські літаки бояться заходити в зону дії української ППО (facebook com/aviacionmilitar am)
Автор: Марія Кучерявець

Російська авіація вже 2,5 місяці не літає в зону дії протиповітряної оборони України. Ворог змінив свою тактику, оскільки боїться втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, більшість з них радянського виробництва. Тобто ми розуміємо, що запаси тануть. Ми не можемо стверджувати, що вони економлять. Ймовірно, що так. Тактика протягом 2,5 місяців залишається такою, якою була, - вони діють з-за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими", - розповів Ігнат.

При цьому, за його словами, окупанти використовують авіацію лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення.

"Там працюють ворожі гелікоптери та ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо у близькості до бойових дій", - каже Ігнат.

Разом з тим він зауважив, що українська авіація також залучена на лінії фронту.

"Наша ударна авіація - бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони супротивника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів і так далі", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, вчора ЗСУ збили черговий гелікоптер російських військ, загалом вже їх збито 188, а літаків - 217.

Додамо, нещодавно в ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо.

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