Знищений гелікоптер та 100 окупантів: нові втрати Росії у війні
Фото: Росія втратила в Україні вже близько 37 300 своїх військових (wikipedia.org)
За минулу добу Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових вбитими та один гелікоптер. Всього українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1641 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,
- артилерійських систем - 834 (+2) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 108 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.
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