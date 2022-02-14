День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його будуть відзначати щороку 16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до українців.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем Єднання. Відповідний указ вже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Відзначимо, раніше різні іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела заявляли, що Росія може здійснити новий акт агресії щодо України вже 16 лютого. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не бачить ризиків повномасштабного російського вторгнення найближчими днями.