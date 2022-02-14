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День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 19:46
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його будуть відзначати щороку 16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до українців.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем Єднання. Відповідний указ вже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Відзначимо, раніше різні іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела заявляли, що Росія може здійснити новий акт агресії щодо України вже 16 лютого. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не бачить ризиків повномасштабного російського вторгнення найближчими днями.

Нагадаємо, Данілов також сказав, що Росія не зможе зробити "неприємності" Україні без дестабілізації ситуації всередині нашої країни.

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Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
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День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
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