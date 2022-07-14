Як ЗСУ планують оборонятися у разі наступу РФ з Чорного моря: відповідь Залужного

Російські кораблі поки не наважуються підходити до українських берегів з боку Чорного моря. Однак при спробі наступу українські війська відразу ж застосують протикорабельні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

можуть відстежувати підготовку до запуску і сам запуск російських ракет з Чорного моря. Однак, за словами Залужного, ракети, які встановлені на кораблях ВМФ РФ, все одно несуть небезпеку для українців.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з акваторії Чорного моря. Зокрема, сьогодні російські війська обстріляли центр Вінниці крилатими ракетам и"Калібр", які були випущені з підводного човна.

Також 12 липня з акваторії Чорного моря ворог завдав ракетного удару по прибережній зоні Одеської області, застосувавши авіаційні ракети класу "повітря-земля" типу Х-31 з винищувачів Су-30.

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