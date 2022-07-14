Как ВСУ планируют обороняться в случае наступления РФ с Черного моря: ответ Залужного

Российские корабли пока не решаются подходить к украинским берегам со стороны Черного моря. Однако при попытке наступления украинские войска сразу же применят противокорабельные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет с Черного моря. Однако, по словам Залужного, ракеты, установленные на кораблях ВМФ РФ, все равно несут опасность для украинцев.

Напомним, оккупанты продолжают наносить удары по Украине с Черного моря. В частности, сегодня российские войска обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки.

Также 12 июля из акватории Черного моря враг нанес ракетный удар по прибережной зоне Одесской области, применив авиационные ракеты класса "воздух-земля" типа Х-31 с истребителей Су-30.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.