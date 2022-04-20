За добу ЗСУ знищили чотири повітряні цілі

За добу 20 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряні сили ЗСУ знищили чотири повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Через несприятливі погодні умови 20 квітня бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалася в районах ведення активних бойових дій. Втім, противник продовжує застосовувати ракетне озброєння і БПЛА різних типів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у британській розвідці зазначили, що ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі. За їх словами, на здатність РФ досягти прогресу в нападі як і раніше впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми.

Раніше ЗСУ на Сході збили російський вертоліт і знищили 30 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.