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За добу ЗСУ знищили чотири повітряні цілі

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Середа 20 квітня 2022 23:47
За добу ЗСУ знищили чотири повітряні цілі Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За добу 20 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряні сили ЗСУ знищили чотири повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Захисникам України вдалося знищити 3 безпілотники типу "Орлан-10" і одну крилату ракету.

"Через несприятливі погодні умови 20 квітня бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалася в районах ведення активних бойових дій. Втім, противник продовжує застосовувати ракетне озброєння і БПЛА різних типів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у британській розвідці зазначили, що ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі. За їх словами, на здатність РФ досягти прогресу в нападі як і раніше впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми.

Раніше ЗСУ на Сході збили російський вертоліт і знищили 30 окупантів.

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