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Війська РФ хочуть відновити наступ на Слов'янськ: що відомо

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Донецька область, Субота 28 травня 2022 18:52
Війська РФ хочуть відновити наступ на Слов'янськ: що відомо Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ Донецької області. Для цього окупанти перекидають озброєння залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Слов'янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів щодо відновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання озброєння та військової техніки залізницею", - йдеться у повідомленні Генштабу.

При цьому наголошується на тому, що озброєння з території РФ перекидається в район Куп'янська Харківської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові намагаються відновити залізничне сполучення на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Залучили до робіт підрозділи залізничної бригади.

Також ми писали, що станом на ранок 27 травня 2022 року російські війська відновили наступ на Слов'янськ (Донецька область). Також активний наступ продовжується на Донецькому напрямку.

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