Війська РФ хочуть відновити наступ на Слов'янськ: що відомо

Російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ Донецької області. Для цього окупанти перекидають озброєння залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

При цьому наголошується на тому, що озброєння з території РФ перекидається в район Куп'янська Харківської області.

"На Слов'янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів щодо відновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання озброєння та військової техніки залізницею", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові намагаються відновити залізничне сполучення на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Залучили до робіт підрозділи залізничної бригади.

Також ми писали, що станом на ранок 27 травня 2022 року російські війська відновили наступ на Слов'янськ (Донецька область). Також активний наступ продовжується на Донецькому напрямку.

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