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ЗСУ відбили спробу росіян перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай

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Донбас, Середа 06 липня 2022 08:28
ЗСУ відбили спробу росіян перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай Фото: глава Луганської області Сергій Гайдай (t.me.luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ стримують російські війська на межі Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку", - пише Гайдай.

За його словами, тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених.

"Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї - перевага ворога в особовому складі буде нівельована. Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут-Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - інформує Гайдай.

Він також зазначив, що поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів.

"Завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - додає голова ОВА.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, ЗСУ зупинили наступ у районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. РФ наступає в районі Луганського, бойові дії продовжуються.

Додамо, раніше ЗСУ вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.

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