ЗСУ відбили наступ біля Сіверська, ворог зазнав значних втрат, - Генштаб ЗСУ
Українські військові відбили спробу штурму біля Сіверська і завдали значних втрат ворогу. ЗСУ також успішно відбили наступ окупантів в районі Бахмута і Слов'янська, росіяни мінували місцевості на Харківському на правлінні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.
На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Удосконалює інженерне обладнання передових позицій у прикордонних районах.
В Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовані обстріли з вертольотів, танків, мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль і Нова Миколаївка.
Російські окупанти Дистанційно мінували місцевість недалеко від Шестакового і перемоги.
У Слов'янському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне становище своїх підрозділів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Українські захисники відбили ворожий штурм і відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.
На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, травневого, шумів та Нью-Йорка. Завдав авіаударів в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії в районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі спірного і відбили атаку неподалік від вершини. Завдали окупантам шкоди і відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.
Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Княжівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах в Миколаївській області.
Спробу наступу загарбників у напрямку Лозового українські воїни жорстоко придушили. Ворог продовжує заходи по заповненню втрат.
Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.
Крім того, українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.
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