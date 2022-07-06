ЗСУ відбили наступ біля Сіверська, ворог зазнав значних втрат, - Генштаб ЗСУ

Українські військові відбили спробу штурму біля Сіверська і завдали значних втрат ворогу. ЗСУ також успішно відбили наступ окупантів в районі Бахмута і Слов'янська, росіяни мінували місцевості на Харківському на правлінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Удосконалює інженерне обладнання передових позицій у прикордонних районах.

В Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовані обстріли з вертольотів, танків, мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль і Нова Миколаївка.

Російські окупанти Дистанційно мінували місцевість недалеко від Шестакового і перемоги.

У Слов'янському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне становище своїх підрозділів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Українські захисники відбили ворожий штурм і відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, травневого, шумів та Нью-Йорка. Завдав авіаударів в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії в районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі спірного і відбили атаку неподалік від вершини. Завдали окупантам шкоди і відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Княжівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах в Миколаївській області.

Спробу наступу загарбників у напрямку Лозового українські воїни жорстоко придушили. Ворог продовжує заходи по заповненню втрат.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.

Крім того, українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.

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