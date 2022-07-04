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ЗСУ вдарили по декількох російських складах в тилу на Донбасі, - Арестович

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 22:51
ЗСУ вдарили по декількох російських складах в тилу на Донбасі, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Крім втрат на полі бою, потрібно дивитися на втрати в тилу. Тільки за сьогодні чотири великих склади - Торез, Сніжне, Хрустальне, в Донецьку два, і на Херсонському напрямку ще одне скупчення військ", - зазначив він.

За його словами, по цих місцях прилітає "щось дуже красиве і далекобійне".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.

Крім того, сьогодні повідомлялося про масові пожежі в районі залізничного вокзалу в Донецьку. Місцеві пабліки викладали відео, судячи з яких по місту наносилися артилерійські удари.

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