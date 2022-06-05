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В Донецькій області ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52

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Неділя 05 червня 2022 20:54
В Донецькій області ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 Фото: гелікоптер Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у небі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Січеславські десантники знищили бойовий гелікоптер РФ Ка-52 за допомогою ПЗРК "Ігла".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за вчорашню добу, 4 червня, ЗСУ знищили один бойовий російський гелікоптер Ка-52.

Також ми писали, що українські військові на Східному напрямку знищили один ворожий літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку - БПЛА "Форпост".

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Збройні сили України Донецька область Війна Росії проти України
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