В Донецькій області ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52
Фото: гелікоптер Ка-52 (wikipedia.org)
Українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у небі Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що Січеславські десантники знищили бойовий гелікоптер РФ Ка-52 за допомогою ПЗРК "Ігла".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за вчорашню добу, 4 червня, ЗСУ знищили один бойовий російський гелікоптер Ка-52.
Також ми писали, що українські військові на Східному напрямку знищили один ворожий літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку - БПЛА "Форпост".
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