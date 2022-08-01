ЗСУ вже ліквідували 41 тисячу окупантів: названо нові втрати росіян

Фото: Росія вже втратила у війні проти України близько 41 тисячі своїх військових (Getty Images)

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 1 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1768 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4011 (+7) од,

артилерійських систем - 932 (+16) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,

спеціальна техніка - 82 (+2). За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.