ЗСУ відбили на Донбасі дві ворожі атаки, знищено близько 150 окупантів
Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили на Донбасі дві атаки противника. Знищено близько 150 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Сходу".
Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти зробили дві спроби атакувати позиції ЗСУ. Всі напади успішно відбиті. У зоні відповідальності ОТГ "Схід" тривають бої.
За добу окупанти втратили:
- особового складу - до 150;
- танків - 2;
- БМП - 3;
- БТР - 8;
- ББМ - 1;
- МТЛБ - 1;
- АТ - 3;
- артсистем - 2;
- літаків - 2;
- БПЛА - 2.
Нагадавши, з початку війни в Україні російські війська втратили понад 2,2 тисячі бронемашин, понад 1,5 тисячі автомобільної та спеціальної техніки.
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