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ЗСУ відбили на Донбасі дві ворожі атаки, знищено близько 150 окупантів

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Київ, Субота 23 квітня 2022 20:57
ЗСУ відбили на Донбасі дві ворожі атаки, знищено близько 150 окупантів Фото: ЗСУ знищили на Донбасі близько 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили на Донбасі дві атаки противника. Знищено близько 150 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Сходу".

Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти зробили дві спроби атакувати позиції ЗСУ. Всі напади успішно відбиті. У зоні відповідальності ОТГ "Схід" тривають бої.

За добу окупанти втратили:

  • особового складу - до 150;
  • танків - 2;
  • БМП - 3;
  • БТР - 8;
  • ББМ - 1;
  • МТЛБ - 1;
  • АТ - 3;
  • артсистем - 2;
  • літаків - 2;
  • БПЛА - 2.

Нагадавши, з початку війни в Україні російські війська втратили понад 2,2 тисячі бронемашин, понад 1,5 тисячі автомобільної та спеціальної техніки.

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