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Близько 21 600 військових і понад 2 200 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Субота 23 квітня 2022 10:25
Близько 21 600 військових і понад 2 200 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Росія продовжує нести втрати в живій силі (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

З початку масштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 21 600 осіб убитими. І вже більше 2 200 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 21600 осіб
  • Танки - 854
  • Бойові броньовані машини - 2205
  • Артилерійські системи - 403
  • РСЗВ - 143
  • Засоби ППО - 69
  • Літаки - 177
  • Вертольоти - 154
  • Автомобільна техніка - 1543
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182
  • Спеціальна техніка - 27
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Росії визнало загибель лише однієї людини на знищеному крейсері"Москва".

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