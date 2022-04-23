Близько 21 600 військових і понад 2 200 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія продовжує нести втрати в живій силі (facebook com mod mil rus)
З початку масштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 21 600 осіб убитими. І вже більше 2 200 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 21600 осіб
- Танки - 854
- Бойові броньовані машини - 2205
- Артилерійські системи - 403
- РСЗВ - 143
- Засоби ППО - 69
- Літаки - 177
- Вертольоти - 154
- Автомобільна техніка - 1543
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Росії визнало загибель лише однієї людини на знищеному крейсері"Москва".
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