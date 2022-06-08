ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі: знищено склади боєприпасів і багато техніки

Українські воїни зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили у вівторок 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил .

За даними пресслужби, за добу військовослужбовці угруповання ОС знищили три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки і три склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Відзначається, що уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбові удари по цивільних об'єктах інфраструктури, мирним житловим кварталам.

Загарбники обстріляли понад 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 39 цивільних об'єктів, з них 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинув один цивільний, шість - отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу, 6 червня, відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.

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