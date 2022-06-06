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На Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога та знищили два склади з боєприпасами

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 22:17
На Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога та знищили два склади з боєприпасами Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Донбасі українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини; 1 автомобіль; 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, для контрнаступу Україні потрібна не лише сучасна зброя. Наразі для ведення активних бойових дій ЗСУ треба сформувати 6 нових бригад, а це - 25 тисяч військових.

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