Росія посилила обстріли Миколаєва. Глава ОВА назвав причину

Миколаїв та села, що знаходяться у прифронтовій зоні області, стали частіше обстрілюватися ворожими силами РФ. Це робиться для того, щоб створити ілюзію домінування.

"Наразі збільшилася кількість обстрілів цивільних об'єктів, сіл, міст. Я думаю, це робиться з точки зору створення ілюзії, що їхнє домінування відбувається в регіоні, і для звіту своєму керівництву. З погляду військового, то, навпаки, вони втрачають позиції, намагаються відбити безуспішно, зазнають втрат", - сказав він.

Кім також зазначив, що всі, хто хотів виїхати з Миколаєва, а також сіл, які знаходяться ближче до Херсонської області, вже евакуювалися.

"Лінія зіткнення вже близько місяця плюс-мінус однакова. Всі, хто хотів, потребував евакуації, були евакуйовані. Залишилися люди, які відмовляються евакуюватись. Мало того, є випадки, коли люди навпаки повертаються в села. Навіть прикордонні. Ті села, які звільнені чи зайняті ЗСУ - там люди раді, усю допомогу вони отримують", - сказав голова Миколаївської ОВА.