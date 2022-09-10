ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області
Фото: ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області (Getty Images)
Українські військові продемонстрували спалену та знищену ворожу техніку, а також розбиті позиції окупантів у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДШВ ЗСУ.
Військові 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України продемонстрували спалену техніку та розбиті позиції окупаційних військ у Харківській області.
"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ показали склад "трофеїв", "забутий" росіянами.
Також "Альфа" СБУ показала фото своїх спецпризначенців у звільненому Куп'янську.
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