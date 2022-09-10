Фото: ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області (Getty Images)

Українські військові продемонстрували спалену та знищену ворожу техніку, а також розбиті позиції окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДШВ ЗСУ.