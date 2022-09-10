ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області

Новость на русском →
Україна, Субота 10 вересня 2022 18:15
ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області Фото: ЗСУ показали спалену техніку та розбиті позиції окупантів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продемонстрували спалену та знищену ворожу техніку, а також розбиті позиції окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДШВ ЗСУ.

Військові 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України продемонстрували спалену техніку та розбиті позиції окупаційних військ у Харківській області.

"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ показали склад "трофеїв", "забутий" росіянами.

Також "Альфа" СБУ показала фото своїх спецпризначенців у звільненому Куп'янську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі