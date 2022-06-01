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ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли відбити більше 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наступ ЗСУ триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути під час телемарафону.

"З боку Дніпропетровської області понад 20 населених пунктів звільнено, і наші доблесні Збройні сили йдуть поступово вперед і вперед, і звільняють Херсонщину", - заявив Лагута.

Також він зазначив, що зараз ситуація в Херсоні напружена. Місцеві жителі не виходять на мітинги через те, що окупанти почали розганяти людей. Росіяни стріляють бойовими патронами повітря, гумовими кулями - у цивільних. Також використовують світлошумові гранати.

"Коли окупанти буквально розстрілювали мирні демонстрації гумовими кулями, а наступного ранку заарештовували та допитували найактивніших, люди перестали виходити на мітинги, думаючи про свою безпеку. Але це не означає, що люди змирилися", - наголосив Лагута.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Збройні сили України мають успіхи у Харківській та Херсонській областях. ЗСУ залишаються господарями ситуації на фронті.

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