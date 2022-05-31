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ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях. - Зеленський

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 23:28
ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях. - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України мають успіхи в Харківській та Херсонській областях. ЗСУ залишаються господарями ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент також зазначив, що українські війська стримуються просування ворога в Запорізькій області, там знаходиться ключовий напрямок - Гуляйполе і Оріхове.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, як можна швидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти потрібно обережно, цінуючи життя", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України перейшли в контрнаступ за кількома напрямками в Херсонській області. Станом на вечір 30 травня, російських окупантів вибили з Миколаївки в районі Берислава.

29 травня Зеленський відвідав Харківську область. Там зустрівся із військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова.

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Володимир Зеленський
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