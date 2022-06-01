ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области

"Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши доблестные Вооруженные силы идут постепенно вперед и вперед, и освобождают Херсонщину", - заявил Лагута.

Также он отметил, что сейчас обстановка в Херсоне напряженная. Местные жители не выходят на митинги из-за того, что оккупанты начали разгонять людей. Россияне стреляют боевыми патронами в воздух, резиновыми пулями - в гражданских. Также используют светошумовые гранаты.

"Когда оккупанты буквально расстреливали мирные демонстрации резиновыми пулями, а на следующее утро арестовывали и допрашивали самых активных, люди перестали выходить на митинги, думая о своей безопасности. Но это не значит, что люди смирились", - подчеркнул Лагута.