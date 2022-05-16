Окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем, - Запорізька ОВА

У Оріхові росіяни артударами пошкодили 3 відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Крім цього, протягом всієї доби 14 травня вони били по Гуляйполі і трощили цивільну інфраструктуру.

"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань - близько півтора метра", - розповіли в ОВА.

Крім того, ворожий обстріл пошкодив житлові цивільні будинки. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Однак інформація про постраждалих поки в ОВА не надходила.

У селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.