ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем, - Запорізька ОВА

Новость на русском →
Запорізька область, Понеділок 16 травня 2022 07:52
Окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем, - Запорізька ОВА Фото: окупанти підірвав дорогу між Пологами і Гуляйполем (kanaldom.tv)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Зокрема, вони зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

У Оріхові росіяни артударами пошкодили 3 відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Крім цього, протягом всієї доби 14 травня вони били по Гуляйполі і трощили цивільну інфраструктуру.

"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань - близько півтора метра", - розповіли в ОВА.

Крім того, ворожий обстріл пошкодив житлові цивільні будинки. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Однак інформація про постраждалих поки в ОВА не надходила.

У селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові в Кам'янці Пологівського району Запорізькій області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до "в'язниці", що була облаштована окупантами у приміщенні місцевого училища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
"Путіну люди не потрібні". Як війна змінила Одесу і чим живе місто біля моря
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський "Путіну люди не потрібні". Як війна змінила Одесу і чим живе місто біля моря