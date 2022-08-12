ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, на скільки можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 18:09
Стало відомо, на скільки можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів після 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроектів, опублікованих на сайті Ради.

Згідно з поданими законопроектами, термін дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05: 30 23 серпня 2022 року на 90 днів. На такий же термін буде продовжено й загальну мобілізацію.

Таким чином, якщо їх затвердить Верховна рада, воєнний стан і мобілізація діятимуть як мінімум до 21 листопада 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в Украине Воєнний стан
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей