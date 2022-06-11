Окупанти встановили нові ППО на Зміїному: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs .

За даними супутників, нові російські системи ППО з'явилися на захопленому острові 9 червня.

Як вважають спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи типу "ТОР".

Зазначимо, ЗРК "ТОР" здатний уражати повітряні цілі на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів. Комплекс був розроблений росіянами у 2008 році.