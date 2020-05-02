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У ЗСУ назвали кількість хворих на коронавірус військових

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 11:36
У ЗСУ назвали кількість хворих на коронавірус військових
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Від коронавірусу вже одужало 30 військовослужбовців

Станом на 2 травня у Збройних силах України на коронавірус хворіють майже півсотні військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сторінку Медичного командування ЗС України в Facebook.

За даними командування, станом на ранок 2 травня на COVID-19 хворіють 45 військовослужбовців. При цьому від коронавірусу вже одужали 30 осіб, а також зафіксовано 2 летальних випадки.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - розповіли в ЗСУ.

Зазначається, що військовослужбовець зараз лікується від коронавірусу вдома під наглядом медичної служби. Стан хворого задовільний, у нього відсутні симптоми захворювання.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 299 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби - 28 осіб", - додали в командуванні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що за добу в лавах Збройних сил не було виявлено нових випадків зараження коронавірусом. При цьому в Командуванні медичних сил підтвердили одужання 10 військовослужбовців.

Крім того, 30 квітня у Збройних силах було підтверджено 2 випадки інфікування коронавірусом. Станом на 30 квітня загальна кількість випадків в українській армії перевищувала 50.

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