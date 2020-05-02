В ВСУ назвали количество больных коронавирусом военных

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

От коронавирусм уже выздоровели 30 военнослужащих

По состоянию на 2 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют почти полсотни военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылку на страницу Медицинского командования ВС Украины в Facebook.

По данным командования, по состоянию на утро 2 мая COVID-19 болеют 45 военнослужащих. При этом от коронавируса уже выздоровели 30 человек, а также зафиксировано 2 летальных случая.

"За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - рассказали в ВСУ.

Отмечается, что военнослужащий сейчас лечится от коронавируса дома под присмотром медицинской службы. Состояние больного удовлетворительное, у него отсутствуют симптомы заболевания.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек", - добавили в командовании.

Напомним, вчера сообщалось, что за сутки в рядах Вооруженных сил не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. При этом в Командовании медицинских сил подтвердили выздоровление 10 военнослужащих.

Кроме того, 30 апреля в Вооруженных силах было подтверждено 2 случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 30 апреля общее количество случаев в украинской армии превышало 50.