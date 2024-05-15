Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен

Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО. Вашингтон хочет убедиться, что найдет из и сможет доставить в Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заявил он. Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов. "Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.