Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО. Вашингтон хочет убедиться, что найдет из и сможет доставить в Украину.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заявил он.
Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов.
"Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.
Patriot для Украины
Системы Patriot - это зенитные ракетные комплексы, которые играют жизненно важную роль в противовоздушной обороне. Они способны сбивать баллистические ракеты, что делает их крайне необходимыми для Украины, которая подвергается ракетным атакам со стороны России.
Таких систем ПВО во владении не так многих стран мира. Польша, к примеру, только сейчас получает первые комплексы Patriot, заказанные семь лет назад. Поэтому Варшава не может передать их Украине.
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