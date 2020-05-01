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В українській армії немає нових випадків COVID-19, одужали 10 осіб

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 13:13
В українській армії немає нових випадків COVID-19, одужали 10 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На ізоляції знаходиться майже 300 осіб

У Збройних силах України за минулу добу не зареєстровані нові випадки коронавірусу, в той же час одужали ще 10 осіб. Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що станом на 1 травня в українській армії на COVID-19 хворіють 44 особи, при цьому за минулу добу нових випадків не зареєстровано. Одужали 10 осіб (Вінницька область - 3, Харківська область - 7).

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходяться 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 31.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція відкрила кримінальну справу через рішення місцевої влади з 1 травня послабити карантин у Черкасах. Вчора там прийняли рішення відкрити парки і магазини, а також практично повністю зняти обмеження на міський транспорт.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив міському голові Черкас жорсткою реакцією. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків.

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