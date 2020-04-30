У ВСУ підтвердили два нових зараження COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Збройних силах захворіли коронавірусом 54 людини

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Командування медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 7 ранку 30 квітня в ЗСУ коронавірусом захворіли 54 людини, 20 пацієнтів одужали, 2 - померли.

"За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. Хворі (Кіровоградська та Харківська область) лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначили в ЗСУ.

На ізоляції знаходяться 353 військовослужбовців, 47 з яких вона закінчується протягом трьох днів.

Зазначимо, станом на 9 ранку в Україні підтверджено 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, днем раніше було 456 нових захворювань.

При цьому, в Україні вилікувались від коронавіруса майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.