ЗСУ нанесли удари по позиціям росіян на кількох напрямках, знищивши три БПЛА

У понеділок, 22 серпня, вдалося знищити три БПЛА. Крім того, ЗСУ вдарили по декількох напрямках, знищивши пункти пального, техніку та живу силу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

До того ж ударна авіація на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

"22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45550 військовослужбовців. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 військових країни-агресора.

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