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ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях: які втрати у ворога

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Україна, Субота 17 вересня 2022 22:38
ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях: які втрати у ворога Фото: ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали численних ударів по росіянах в окупації та розповіли про втрати ворога у живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори - до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки", - розповіли військові.

Також відомо про знищення 15 "кадирівців", які прибули до Василівки для проведення так званої "фільтрації".

"В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська", - заявили в ГУР.

Також був завданий удар по складу продовольства окупантів в окупованому Докучаєвську, який був створений на території ремонтно-механічного центру. В окупованому селі Садок (Херсонська область) вдалося знищити 4 РСЗВ "Град" окупантів.

"На складі №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи", - заявили військові.

За їх інформацією, відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Нагадаємо, що раніше про знищення 180 росіян ударом по будівлі в окупованому Херсоні повідомляв Генштаб.

Також, У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати.

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