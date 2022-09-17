ЗСУ завдали ударів по базам окупантів в чотирьох областях: які втрати у ворога

Українські військові завдали численних ударів по росіянах в окупації та розповіли про втрати ворога у живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори - до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки", - розповіли військові.

Також відомо про знищення 15 "кадирівців", які прибули до Василівки для проведення так званої "фільтрації".

"В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська", - заявили в ГУР.

Також був завданий удар по складу продовольства окупантів в окупованому Докучаєвську, який був створений на території ремонтно-механічного центру. В окупованому селі Садок (Херсонська область) вдалося знищити 4 РСЗВ "Град" окупантів.

"На складі №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи", - заявили військові.

За їх інформацією, відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.