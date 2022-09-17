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ВСУ нанесли удары по базам окупантов в четырех областях: какие потери у врага

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 22:38
ВСУ нанесли удары по базам окупантов в четырех областях: какие потери у врага Фото: ВСУ нанесли удары по базам кафиров в четырех областях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нанесли многочисленные удары по россиянам в оккупации и рассказали о потерях врага в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры - до 80 раненых Уничтожено до 5 единиц военной техники", - рассказали военные.

Также известно об уничтожении 15 "кадыровцев", прибывших в Васильевку для проведения так называемой "фильтрации".

"В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях кафиров. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска", - заявили в ГУР.

Также был нанесен удар по составу продовольствия оккупантов в оккупированном Докучаевске, созданном на территории ремонтно-механического центра. В оккупированном селе Садок (Херсонская область) удалось уничтожить 4 РСЗО "Град" оккупантов.

"На складе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва", - заявили военные.

По их информации, известно о гибели около 180 россиян, тремя рефрижераторами вывозимых за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Напомним, что ранее об уничтожении 180 россиян ударом по зданию в оккупированном Херсоне сообщал Генштаб.

Также, в Херсоне уничтожен военкомат, где размещались русские солдаты.

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