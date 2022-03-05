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ЗСУ завдали удару по російських військах під Херсоном

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Субота 05 березня 2022 13:59
ЗСУ завдали удару по російських військах під Херсоном Фото: радник керівника офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу вранці, 5 березня, під Херсоном Збройні Сили України завдали потужного удару по російських військових. Втрати російських окупантів уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Олексія Арестовича.

"ЗСУ контролюють ситуацію, покращують свої позиції, наносять окремі контрудари - авіаційні та артилерійські ураження противнику. Так, вранці в районі Херсона наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогу. Його втрати зараз з'ясовуються", - повідомив він.

Нагадаємо, 4 березня окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги.

Вчора у Херсоні мав пройти постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали Захід окупантів.

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