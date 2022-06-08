ВСУ завдали тяжких втрат росіянам у Сєверодонецьку, - Арестович

Українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Росіяни зазнали дуже тяжких втрат у Сєверодонецьку та околицях. Втрати виражаються у кількості тіл російських солдатів у Луганській області - їх сотні", - заявив Арестович.
За його словами, через це війська РФ почали трохи відходити у місті. Наразі у Сєвєродонецьку ведуться артилерійські дуелі, при цьому ближніх боїв немає.
Арестович також додав, що нове військове начальство Росії планує зменшити кількість втрат серед своїх солдатів, тому артилерійський бій стане більш поширеним на фронті.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока та дуже важка битва.
Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, спроби російських окупантів повністю захопити Луганську область мають виключно політичну мету. Адже з самого початку в РФ заявляли про вихід на адмінкордон регіону.
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