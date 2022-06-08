Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока і дуже важка битва.

Він сказав, що Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

"Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав глава держави.