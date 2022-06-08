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Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк

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Україна, Середа 08 червня 2022 22:17
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока і дуже важка битва.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Він сказав, що Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

"Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав глава держави.

Нагадаємо, про бойові дії у Сєвєродонецьку розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він повідомив, що наразі більшу частину міста контролюють окупанти. Там тривають важкі бої.

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Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
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