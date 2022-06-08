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Ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе, - Кулеба

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Україна, Середа 08 червня 2022 13:48
Ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Мілан Лєліч

Українська влада бачить у західному політикумі та медіа спроби запустити дискусії про те, як довго треба підтримувати Україну у війні проти Росії, як довго сама Україна зможе утримуватись і таке інше. Але поки що ці спроби легко відбиваються Києвом.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу для українських журналістів, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Поки що це такий легкий бриз, це не штормовий вітер, який зносить на своєму шляху. Цей легкий бриз, який долітає до нас, ми легко від цього відмахуємось. Це нормально, що таке відбувається, я прошу всіх сильно не панікувати, не реагувати занадто емоційно на подібні думки, які запускаються через експертів різних і публічні заяви. Люди пробують ґрунт, ми їм чітко на це відповідаємо", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС прокоментував інформацію про розробку різних "мирних планів для України", яка періодично з'являється у західних ЗМІ.

"Будь-які домовленості, які не враховують наших інтересів, будуть відкинуті нами. Тому тиску ми не відчуваємо, легкий бриз відчуваємо, але ситуація залишається контрольованою, і ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе", - сказав міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна не сприйматиме жодних альтернатив надання статусу кандидата в члени ЄС. А небажання окремих країн-членів Євросоюзу надавати нашій країні такий статус - це більший психологічний бар'єр, ніж раціонально обґрунтована позиція.

Також Кулеба розповів, що зараз Україна найбільше потребує великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню від своїх партнерів.

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Дмитро Кулеба
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