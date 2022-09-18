Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Минулої доби українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;
- танків - 2210 (+8);
- бойових броньованих машин - 4718 (+17);
- артилерійських систем - 1309 (+3);
- РСЗВ - 312 (+0);
- кошти ППО - 168 (+0);
- літаків - 251 (+0);
- вертольотів - 217 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 918 (+7);
- крилаті ракети - 238 (+2);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7);
- спеціальної техніки - 122 (+1).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ щодня крок за кроком витісняють російських окупантів із нашої землі . Однак ще потрібен час та зусилля.
Крім того, на півдні окупанти втратили 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки.
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