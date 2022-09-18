Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Минулої доби українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ щодня крок за кроком витісняють російських окупантів із нашої землі . Однак ще потрібен час та зусилля.

Крім того, на півдні окупанти втратили 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки.

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