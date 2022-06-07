ЗСУ завдали авіаударів по окупантам у Херсонській та Миколаївській областях
У понеділок, 6 червня, ВСУ завдали 2 удари по російським окупантам і їх позиціях в Херсонській області і 2 удари по складах з боєприпасами ворога в Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".
"Ворог відчув на собі 2 вертолітних удари по скупченню його сил і позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаєві", - йдеться в повідомленні.
Крім того, українські захисники знищили 26 російських солдатів і 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк і ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.
"Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій крилатих ракет. Також у готовності до дій 1 великий десантний корабель", - додали українські військові.
Нагадаємо, російські військові покинули село Благодатне під Херсоном для проведення перегрупування.
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