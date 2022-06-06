Окупанти спробують цього тижня дійти до Слов'янська. Наступають з трьох напрямків, - Арестович

Противник накопичив сили та планує наступ на 3 ключових напрямках. Цього тижня намагатиметься дійти до Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, російські війська перейшли одночасно до оперативно-тактичного наступу на трьох ключових ділянках.

"Якщо додадуть і запорізький напрямок, то стане зовсім "весело". Ізюм: там була кишенька, де Святогірськ, і вони її вирішили зрізати. І судячи з усього, їм вдасться це зробити. Тиск там надзвичайний", - заявив Арестович.

Ще одна локаці, говорить він, траса на Барвінкове. Їх завдання – перерізати трасу Барвінкове-Слов'янськ.

"Це буде часткове оточення наших військ. Після чого вони виходять на рубіж Сіверського Дінця повністю і потім у них буде операція форсування і безпосередньо перехід до облоги Слов'янська. Це їхні плани. Вони можуть їх реалізувати протягом тижня, тому що концентрація сил та засобів дозволяють це зробити. Подивимося, чи вистачить умінь. Я озвучив крайній варіант, щоб глядачі були готові до гіршого", - сказав радник глави ОП України.

Арестович додав, що третій напрямок - це Бахмутський. Там росіяни рухаються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ і їх поки що не виходить зупинити.