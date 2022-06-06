Росіяни залишили населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причину

Росіяни залишили село Благодатне, яке знаходиться в 30 кілометрах від Херсону, для проведення перегрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Сьогодні російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ВСУ.

"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", - підкреслив Арестович.