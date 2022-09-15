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ЗСУ завдали понад 140 ударів по росіянам на півдні за минулу ніч

Ілюстративне фото: ЗСУ завдали понад 140 ударів по росіянам на півдні за минулу ніч (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові завдали понад 140 ударів по позиціях росіян на півдні. Зокрема, окупанти були атаковані під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"За ніч ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили і бойової техніки ворога в передмісті Херсона", - розповідають в ОК "Південь".

Підтверджено ліквідацію 12 ворожих солдатів. При цьому були знищені сім одиниць ворожої автомобільної техніки.

Також зазначається, що бійці ЗСУ забезпечують вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином росіяни не можуть відремонтувати і використовувати його.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці 14 вересня знищили чотири літаки російських військ і один БПЛА.

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