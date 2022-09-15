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ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь

Иллюстративное фото: ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона", - рассказывают в ОК "Юг".

Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом были уничтожены семь единиц вражеской автомобильной техники.

Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом россияне не могут отремонтировать и использовать его.

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы 14 сентября уничтожили четыре самолета российских войск и один БПЛА.

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