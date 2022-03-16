ЗСУ ліквідували сина російського чиновника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Батько хотів записи "брав участь у звільненні України від нацистів" у резюме для кар'єрного зростання, а отримав цинкову труну. Росіяни, за що вмирають ваші діти? За марення бункерного маразматика. Поверніть синів додому! Якщо вони ще живі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Геращенко порадив росіянам не пускати своїх синів на війну в Україну.

Зазначається, що ЗСУ ліквідували окупанта 6 березня. Дудоров був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ліквідували ще одного російського генерала.

Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.

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