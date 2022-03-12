Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон

Українські прикордонники у своєму секторі мужньо відбили наступ російських військ. Зокрема, в результаті бою загинули 15 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну", - йдеться в повідомленні.

Українські бійці в результаті бою ліквідували 15 російських військовослужбовців, а двох взяли в полон.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів.

Також ми писали, що у Запорізькій області російський танк переїхав "Таврію". В результаті загинули двоє чоловіків та дитина.

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