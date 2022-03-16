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ВСУ ликвидировали сына российского чиновника

Украинские военные ликвидировали сына российского чиновника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники убили российского оккупанта Георгия Дудорова. Он оказался сыном вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Смерть Дудорова подтвердил Следственный комитет РФ.

Отмечается, что ВСУ ликвидировали оккупанта 6 марта. Дудоров был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

В частности, Геращенко посоветовал россиянам не пускать своих сыновей на войну в Украину.

"Отец хотел записи "участвовал в освобождении Украины от нацистов" в резюме для карьерного роста, а получил цинковый гроб. Русские, за что умирают ваши дети? За бред бункерного маразматика. Верните сыновей домой! Если они еще живы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидировали еще одного российского генерала.

Также мы писали, что под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен.

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