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В Україні ліквідували ще одного російського генерала

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 14:38
В Україні ліквідували ще одного російського генерала Фото: російський генерал Андрій Колесніков (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Марія Кучерявець

Ще одного російського генерала було ліквідовано в Україні. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови МВС Антона Геращенка.

"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - написав Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом був ліквідований російський воєначальник, генерал-майор Віталій Герасимов, і ряд інших старших офіцерів.

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