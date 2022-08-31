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ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів і 117 окупантів

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Херсонська область, Середа 31 серпня 2022 03:06
ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів і 117 окупантів Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України на півдні завдали шкоди ворогові - 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та 4 транспортних артеріях - Каховському, Дар'ївському та двох Антоновським мостам. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів і районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську "відмінусовано" 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста", 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, вчора ввечері Збройні сили України збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

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