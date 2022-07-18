ЗСУ на півдні знищили скупчення живої сили і два склади боєприпасів Росії
У Херсонській області авіація ЗСУ двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та скупченню живої сили ворога. У Миколаївській області знищені склади боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Відзначається, що українська авіація завдала ударів в районі Благодатного і Давидова Броду.
За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ, втрати РФ на півдні становлять:
- 36 окупантів;
- 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир";
- 3 машини зв'язку стратегічної та оперативної станції;
- 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів.
Також повідомляється, що ворог продовжує облаштувати оборонні рубежі. У веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ.
"Двічі ворог намагався завдати авіаційного удару по звільнених територіях на півночі Херсона. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневої поразки у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські військові днем раніше знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.
Раніше в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.
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