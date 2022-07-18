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ЗСУ на півдні знищили скупчення живої сили і два склади боєприпасів Росії

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Херсонська область, Понеділок 18 липня 2022 01:52
ЗСУ на півдні знищили скупчення живої сили і два склади боєприпасів Росії Фото: ЗСУ на півдні знищили скупчення живої сили і два склади боєприпасів Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсонській області авіація ЗСУ двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та скупченню живої сили ворога. У Миколаївській області знищені склади боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Відзначається, що українська авіація завдала ударів в районі Благодатного і Давидова Броду.

За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ, втрати РФ на півдні становлять:

  • 36 окупантів;
  • 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир";
  • 3 машини зв'язку стратегічної та оперативної станції;
  • 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів.

Також повідомляється, що ворог продовжує облаштувати оборонні рубежі. У веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ.

"Двічі ворог намагався завдати авіаційного удару по звільнених територіях на півночі Херсона. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневої поразки у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові днем раніше знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

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